Лоза не оценил Maruv

Лоза считает, что девушка поет на английском, и это не то, что «может согреть российского слушателя».

«Я понимаю, что русского человека можно согреть русской песней», — уверен музыкант.

В качестве примера он привел Диму Билана, который «спел английскую песню», но «сейчас ее не поет на концертах».

«Пускай едет в европейское турне и там поет и радуется своим творчеством», — заключил Лоза о Maruv и добавил, что он «человек, который знает тему».

Ранее музыкант выразил беспокойство за то, что Сергей Шнуров решил попробовать свои силы в политике. Лоза переживает, что Шнуров «ничего не понимает в вопросах, которыми, возможно, будет заниматься». По его мнению, политикой должны заниматься только профессионалы, которые учились этому.