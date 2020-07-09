Лоза назвал играющих в КВН студентов «позором» вузов

Музыкант отметил, что молодые специалисты могут сделать много полезных вещей, однако «занимаются ерундой» и «ходят толпами с канала на канал». Он подчеркнул, что ни один вуз не гордится недоученным студентом.

«У нас их портреты в институтах на самом видном месте. А на самом деле это позор для учебного заведения», — процитировало Лозу ИА Nаtiоn Nеws.

Как считает певец, участникам КВН лучше выбрать для себя профессию в сфере юмора. Также он выразил сомнение, что Клуб веселых и находчивых является успешным, так как им все еще не заинтересовались США. Музыкант пояснил, что американцы всегда обращают внимание на перспективные проекты.