Лоза и Шурочкин усломнились в успешном возвращении Ветлицкой на сцену

Первое выступление Ветлицкой после длительного перерыва случилось на юбилее Дмитрия Маликова. Певица активно работает над новым материалом и сообщила о нескольких сольных концертах в столице и Санкт-Петербурге.

«Уезжала надолго, и я даже не знаю, помнят ли ее, остались ли поклонники», — прокомментировал Лоза. Также он добавил, что успех возможен при достаточном вложении денег.

Музыкальный продюсер певицы Нюши Владимир Шурочкин тоже сомневается в успехе этой затеи. Он считает, что Ветлицкой будет сложно конкурировать с молодыми исполнителями и, в лучшем случае, она может напомнить о себе с помощью старых хитов.

«Мое продюсерское мнение, что она может напомнить о себе, переработать свои старые хиты, а вот заявить о себе чем-то новым шансы невысокие», — подытожил он.