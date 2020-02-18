    18 февраля 2020, 15:15

    Лоза и Шурочкин усломнились в успешном возвращении Ветлицкой на сцену

    Дарья Морозова

    Певец Юрий Лоза и продюсер Нюши Владимир Шурочкин не верят, что Наталье Ветлицкой удастся вернуть былую популярность. Об это сообщило ИА Nation News.

    Первое выступление Ветлицкой после длительного перерыва случилось на юбилее Дмитрия Маликова. Певица активно работает над новым материалом и сообщила о нескольких сольных концертах в столице и Санкт-Петербурге.

    «Уезжала надолго, и я даже не знаю, помнят ли ее, остались ли поклонники», — прокомментировал Лоза. Также он добавил, что успех возможен при достаточном вложении денег.

    Музыкальный продюсер певицы Нюши Владимир Шурочкин тоже сомневается в успехе этой затеи. Он считает, что Ветлицкой будет сложно конкурировать с молодыми исполнителями и, в лучшем случае, она может напомнить о себе с помощью старых хитов.

    «Мое продюсерское мнение, что она может напомнить о себе, переработать свои старые хиты, а вот заявить о себе чем-то новым шансы невысокие», — подытожил он.