Лорак назвала причину разрыва сотрудничества с Меладзе

Композитор Константин Меладзе подговорил знакомых певицы Ани Лорак, чтобы те перестали как-либо помогать ей. Перед этим он делал ей интимные предложения. Об этом артистка рассказала в эфире передачи «Судьба человека».

После разрыва связей с продюсером Юрием Фалесой Лорак предложили поработать с Меладзе. Музыкальная исполнительница записала совместную песню с братом музыканта Валерием Меладзе. С композиции «Верни мою любовь» началась совместная деятельность Лорак и Константина Меладзе.

Она рассказала, что позже композитор предложил условия, которые выходили за рамки рабочих отношений. Лорак отказала ему. Тогда музыкант решил отомстить и подговорил общих знакомых, чтобы те перестали общаться с Лорак и каким-либо образом помогать ей.

«Запретил всем знакомым со мной общаться, потому что я не приняла условия его работы. Я не хочу говорить подробно об этих условиях, но они находились в личной плоскости», — рассказала звезда.

Лорак заявила, что не смогла переступить через свои понятия и ценности взамен на популярность. Артистка не осуждает Меладзе за произошедшее, поскольку каждый человек идет по собственному пути, написало «Утро.ру».