Лопыреву уличили в фотошопе

Модель на личной странице в Instagram поделилась фотографией из Парижа. Там она отдыхает с новым мужем, вице-президентом группы строительных компаний Игорем Булатовым. На первый взгляд, снимок выглядит прекрасно. Однако подписчики решили приблизить ягодицы телеведущей и увидели неудачную ретушь.

«Вика неудачно отфотошопила зад. Он у нее немножко пошел волнами. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. Попа Лопыревой расти)», — заметил Telegram-канал «НеМалахов».

Фанаты тоже поспешили прокомментировать ситуацию. «Вика, что за дилетант ретушировал Ваше фото. У Вас и так красивая фигура, зачем Вам это нужно?», — возмутился один из пользователей Сети.