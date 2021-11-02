Лопушанский высказался о смерти сценариста Юрия Клепикова

Сценарист и драматург Юрий Клепиков скончался 1 ноября. Мужчине было 86 лет. Режиссер и сценарист Константин Лопушанский в беседе с «Петербургским дневником» прокомментировал случившееся.

Клепиков получил известность благодаря картинам «История Аси Клячиной», «Седьмой спутник», «Мама вышла замуж», а также знаковой подростковой ленты Динары Асановой «Не болит голова у дятла».

Лопушанский отметил, что необходимо сохранять традиции, заложенные Клепиковым.

«Потому что на этом держится отечественное искусство», — отметил он.