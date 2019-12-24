Лопнул имплант. Лера Кудрявцева перенесла срочную операцию на груди

Российскую теле- и радиоведущую Леру Кудрявцеву срочно госпитализировали. Также в срочном порядке звезде провели операцию по удалению лопнувшего импланта из груди и силикона из тканей. Об этом Кудрявцева рассказала сообщила в своем Instagram-аккаунте, поделившись с подписчиками фотографией и видеозаписью из больничной палаты.

«Вердикт! Левый имплант порван, протекает лет 5-6, куда только можно было затечь. В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей. Очень агрессивная операция, очень», — поделилась Кудрявцева произошедшим со своими подписчиками в Instagram.

Известная телеведущая рассказала, что на операцию она решилась 15 лет назад в Санкт-Петербурге. По словам Кудрявцевой, на сертификате «черным по белому было написано — пожизненная гарантия, а доктор говорил — можно танком давить».

При этом звезда отмечает, что в те годы, такие операции не были распространены в России. Как пояснила Кудрявцева, она была еще «подопытным кроликом». 48-летняя телеведущая объяснила, что именно поэтому регулярно проходит обследование организма. Именно в ходе очередной проверки врачи заметили проблему.

В своем сообщении Кудрявцева призвала женщин не делать пластические операции на груди.