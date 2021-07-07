Лопес высказалась о лучшем периоде своей жизни

Дженифер Лопес назвала текущий момент лучшим временем в ее жизни. Фанаты связали это с отношениями звезды с голливудским актером Беном Аффлеком. Об этом сообщило РИА ФАН.

Платформа Apple Music взяла интервью у певицы и актрисы Дженифер Лопес в связи с выходом ее нового клипа. Джей Ло отметила, что в последнее время друзья и близкие донимают ее вопросами: «что происходит? ты в порядке?». Звезда отметила, что на данный момент переживает совершенно новый этап своей жизни, наполненный счастьем и радостью.

«Я никогда не чувствовала себя лучше. Я хочу, чтобы мои люди знали, что я попала в то место своей жизни, где чувствую себя превосходно», — заявила Дженнифер Лопес.

Фанаты предположили, что такое преображение в жизни Лопес произошло после возобновления отношений с Беном Аффлеком. Звезды еще публично не объявляли о своих отношениях, однако они не стесняются папарацци. Целующаяся пара уже попадала в объектив фотографов.