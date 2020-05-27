Дженнифер Лопес снова перенесла свадьбу

Дженнифер Лопес и ее возлюбленный Алекс Родригес объявили общественности о помолвке более года назад. Свадьба должна была состояться этим летом. Исполнительница планировала сделать пышное торжество с большим количеством гостей — она собиралась пригласить более сотни людей. Дженнифер и Алекс серьезно подошли к свадьбе, на торжество они планировали потратить около 15 миллионов долларов.

Исполнительница надеялась, что ситуацию улучшится, поэтому переносила дату. Но сейчас стало понятно, что отпраздновать самый главный день в ее жизни в тех масштабах, которые планировались, в этом году вряд ли получится. Поэтому возлюбленные заявили об отмене свадьбы. Провести ее они планируют в следующем году.

Лопес очень сильно расстроилась из-за отмененной свадьбы.

«Мое сердце разбито от горя, ведь у нас были такие великие планы! Но, как говорится, хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о них. Поэтому нам нужно просто ждать и смотреть на ситуацию», — сказала певица.