Лолита выступила против призыва Меладзе бойкотировать новогодние шоу

Знаменитость обратилась к поклонникам в видеообращении и высказала свое мнение о ситуации, которая сложилась вокруг Валерия из-за его речи о праздничных программах. Меладзе подчеркнул, что необходимо привлечь внимание страны к проблемам артистов, которые из-за пандемии остались без работы. По его словам, при худшем раскладе нужно отказаться от выступлений на «огоньках».

Милявская пояснила, что речь идет о рядовых музыкантах, которые не особо популярны и богаты. Как она считает, топовые исполнители не страдают в этот период.

«Вы, пожалуйста, не ругайте. Единственное, с чем я не согласна с Валерой Меладзе, — нужно бойкотировать „огоньки“», — уточнила она.

Певица уверена, что такие передачи создают людям настроение.