Лолита впервые назвала диагноз дочери

Певица Лолита Милявская впервые рассказала о болезни, от которой страдает ее 22-летняя дочь Ева. Раньше она упоминала, что у девушки есть проблемы со здоровьем, но диагноз не упоминала.

Об этом сообщил StarHit. Милявская старается ограждать дочь от собственной известности, поэтому та живет сейчас в Киеве с бабушкой.

«Что касается Евы, то у нас есть проблема. Из-за недоношенности. Это не аутизм, а синдром Аспергера. Его поставили не так давно», — рассказала певица.

Она уточнила, что заболевание проявляется в зацикленности Евы на каком-нибудь предмете, она не может выпустить его из рук. Также Милявская объяснила, что ее дочь немного необычно проявляет эмоциональные переживания.

«Когда она слышала мои грустные песни, могла встать за кулисами и плакать: „Мамочке больно, мамочке больно…“», — рассказала певица.

Она добавила, что у них с дочерью теплые отношения, Лолита всегда старалась дать ей то, чего ей самой не хватало в детстве. Уточняется, что по документам отец Евы — Александр Цекало. Кто настоящий отец девушки — неизвестно.