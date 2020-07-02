Лолита сняла клип на самоизоляции

Работать над созданием видеоролика ей пришлось дистанционно. Лолите помогала команда из Киева, коллеги работали «без выходных и практически круглосуточно».

По словам Лолиты, самой трудной задачей было нанести на лицо точки по определенному техзаданию. Причем ей нельзя было двигаться и проявлять какие-либо эмоции. Такая процедура понадобилась для 3D-съемок.

Певице пришлось отработать около 30 дублей. «Это оказалось сложнее, чем я думала», — написала Лолита.

Не самый удачный дубль, по признанию певицы, она показала поклонникам.

Готовый клип на песню «Кислород» Лолита пообещала опубликовать совсем скоро, когда он будет готов. Артистка поблагодарила команду из родного Киева за идею и реализацию.

Поклонники отметили, что певица выглядит лет на 40. А еще они заметили, что артистка похудела за время самоизоляции.