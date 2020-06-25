Лолита решила выселить экс-супруга из квартиры

По словам юриста, Иванов все еще находится на регистрационном учете в квартире певицы. Однако он там уже не проживает и за коммунальные услуги не платит, так что суд — это формальность.

Лолита сама оплатила задолженность по квартире, требовать денег от бывшего мужа за это она не намерена, написал сайт «Утро.ру».