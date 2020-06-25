25 июня 2020, 14:44
Лолита решила выселить экс-супруга из квартиры
Сергей Жорин, адвокат российской исполнительницы Лолиты Милявской, рассказал, что она подала иск в суд, чтобы выселить экс-супруга Дмитрия Иванова из квартиры. Об этом сообщил сайт «Московский комсомолец».
По словам юриста, Иванов все еще находится на регистрационном учете в квартире певицы. Однако он там уже не проживает и за коммунальные услуги не платит, так что суд — это формальность.
Лолита сама оплатила задолженность по квартире, требовать денег от бывшего мужа за это она не намерена, написал сайт «Утро.ру».