Лолита рассказала о воровке-домработнице и наркотиках дома

Российская певица Лолита Милявская рассказала в интервью о домработнице-воровке и неизвестных наркотиках у себя дома. Интервью с артисткой опубликовано на YouTube-канале Ирины Шихман в шоу «А поговорить?».

В ходе интервью Милявская рассказала, что днях уволила домработницу, которая работала у нее 15 лет.

«Поймала на мерзейших поступках, просто отвратительных», — сказала артистка.

По ее словам, она замечала пропажи из сумки уже давно. Но думала, что каждый раз обсчитывалась.

Все стало на свои места, когда певица разбирала квартиру от ненужных вещей. В одном из ящиков она нашла наркотики и одноразовые сим-карты в большой количестве.

Милявская обратилась в полицию. Там ей посоветовали временно оставить наркотики и посмотреть кто их заберет.

Через некоторое время артистка просмотрела камеры. На записи она увидела, что наркотики вынесла массажистка с помощью домработницы. Лолита предполагает, что помощницу по хозяйству шантажировали. Обе сотрудницы были связаны с бывшем мужем певицы.

Лолита Милявская планировала развестись со своим пятым мужем, фитнес-тренером Дмитрием Ивановым 13 марта. Но это пришлось отложить из-за коронавируса.