Лолита рассказала о своей сексуальной жизни

Артистка подчеркнула, что в ее возрасте секс приносит другие эмоции. По словам Лолиты, в молодости она попробовала разные варианты и определила, какая именно близость ей нравится.

«Раньше хотелось все попробовать, разнообразие, эксперименты. Сейчас уже нет самоцели, секс — это не самоцель. Вот когда ты как кролик в 18 лет, конечно, тебе хочется попробовать все», — добавила исполнительница.

Она не рассказала зрителям, на какие сексуальные эксперименты решилась в молодости. Однако уточнила, что этой информацией поделится с Гордоном за кадром.

«Есть, что вспомнить, и продолжает быть. Чем ты взрослее, исчезает слово страх, страх одиночества. Он был. Я поэтому и вступила в последний брак. Это из серии „Взять первое попавшееся из страха“», — резюмировала Лолита.