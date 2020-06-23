    23 июня 2020, 14:20

    Лолита рассказала о пьяных выходках бывшего мужа

    Анастасия Кременчугская

    Лолита Милявская, российская певица, рассказала о своей супружеской жизни с Дмитрием Ивановым и его постоянны пьяных выходках. По ее словам, супруг часто приходил домой в состоянии алкогольного опьянения, а иногда и избитым. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».

    Ранее Дмитрий Иванов попал в больницу с многочисленными травмами и ушибами из-за аварии. Будучи в гостях у своих друзей, Дмитрий, скорее всего, выпил немало алкоголя или даже принял наркотические средства, после чего сел за руль квадроцикла, заявили очевидцы ДТП.

    По словам артистки, ее экс-супруг и раньше злоупотреблял алкоголем. Лолита говорит, что Иванов неоднократно приходил домой пьяным и избитым. Также Милявская считает, что Дмитрий Иванов страдает нарциссизмом и ему нужна профессиональная помощь: необходимо пройти курс лечение в специализированной клинике.

    Она также подчеркнула, что в больницу бывший супруг попал не из-за нее.

    Напомним, ранее Иванов намекал, что нахождение в клинике — последствия угроз со стороны Лолиты и ее адвоката Сергея Жорина. Правозащитник пригрозил наказать экс-мужа звезды за клевету. После чего, Дмитрий отказался от своих слов.