Лолита рассказала о пьяных выходках бывшего мужа

Ранее Дмитрий Иванов попал в больницу с многочисленными травмами и ушибами из-за аварии. Будучи в гостях у своих друзей, Дмитрий, скорее всего, выпил немало алкоголя или даже принял наркотические средства, после чего сел за руль квадроцикла, заявили очевидцы ДТП.

По словам артистки, ее экс-супруг и раньше злоупотреблял алкоголем. Лолита говорит, что Иванов неоднократно приходил домой пьяным и избитым. Также Милявская считает, что Дмитрий Иванов страдает нарциссизмом и ему нужна профессиональная помощь: необходимо пройти курс лечение в специализированной клинике.

Она также подчеркнула, что в больницу бывший супруг попал не из-за нее.

Напомним, ранее Иванов намекал, что нахождение в клинике — последствия угроз со стороны Лолиты и ее адвоката Сергея Жорина. Правозащитник пригрозил наказать экс-мужа звезды за клевету. После чего, Дмитрий отказался от своих слов.