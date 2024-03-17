Знаменитости 17 марта 2024, 04:02 Лолита рассказала, кто придумал псевдоним Shaman Лолита призналась, что сама придумала псевдоним Shaman певцу Ярославу Дронову РИА «Новости»

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Певица Лолита Милявская раскрыла тайну псевдонима Shaman. Исполнительница призналась, что певец Ярослав Дронов выбрал себе сценическое имя после ее слов. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу «Повесточка».

«Это я его Shaman назвала, и он мне недавно это вспоминал. Я ему сказала: „Ты какой-то шаман“. И он мне говорит: „Представляешь, откуда пошло?“» — рассказала Милявская.

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Певица добавила, что Дронову удалось избежать «звездной болезни», и слава его совершенно не испортила.

Неделю назад во время концерта в Москве Shaman вывел на сцену незрячего ребенка и спел вместе с ним песню «Улетай». По словам певца, он познакомился с мальчиком осенью прошлого года на одном из выступлений и узнал, что у него есть мечта — спеть вместе со своим кумиром. На весеннем концерте Shaman смог исполнить мечту ребенка.