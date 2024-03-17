17 марта 2024, 04:02
Лолита рассказала, кто придумал псевдоним Shaman
Лолита призналась, что сама придумала псевдоним Shaman певцу Ярославу Дронову
Певица Лолита Милявская раскрыла тайну псевдонима Shaman. Исполнительница призналась, что певец Ярослав Дронов выбрал себе сценическое имя после ее слов. Об этом она рассказала в эфире YouTube-шоу «Повесточка».
«Это я его Shaman назвала, и он мне недавно это вспоминал. Я ему сказала: „Ты какой-то шаман“. И он мне говорит: „Представляешь, откуда пошло?“» — рассказала Милявская.
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Певица добавила, что Дронову удалось избежать «звездной болезни», и слава его совершенно не испортила.
Неделю назад во время концерта в Москве Shaman вывел на сцену незрячего ребенка и спел вместе с ним песню «Улетай». По словам певца, он познакомился с мальчиком осенью прошлого года на одном из выступлений и узнал, что у него есть мечта — спеть вместе со своим кумиром. На весеннем концерте Shaman смог исполнить мечту ребенка.
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