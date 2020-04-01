Лолита рассказала, как ее мать ударили за русскую речь на улице в Киеве

Неизвестный напал на мать певицы Лолиты в Киеве и ударил ее по затылку. В это время женщина просто говорила на русском языке.

Сама певица Лолита Милявская рассказала об этом инциденте во время беседы с украинским журналистом Дмитрием Гордоном. Собеседница не сказала точно, когда это случилось.

«Она шла из школы, вела Еву (дочь Лолиты — прим. ред.), средь бела дня. Она говорила по-русски, и сзади раздался удар», — рассказала Милявская.

Женщина получила удар по затылку, а девочку никто не тронул. У матери певицы спросили, почему она говорит на «собачьем языке». После этого случая Лолита наняла для своей семьи охрану. Сам Гордон подчеркнул, что в Киеве, в основном, разговаривают на русском языке.

В 2017 году власти Украины Лолите запретили въезд на свою родину сроком на три года. Певица родилась в 1963 году в городе Мукачево Закарпатской области. Ее детство и юность прошли в Киеве. На Украине с лета 2019 года действует закон, согласно которому украинский язык используют практически во всех сферах жизни.