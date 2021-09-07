Лолита прокомментировала сообщение о смерти художника-сценографа Бориса Краснова

Лолиту Милявскую потрясла новость о смерти художника-сценографа Бориса Краснова. По словам певицы, все самые лучшее ее спектакли были созданы вместе с ним. Об этом написал Ura.ru.

Артистка отметила, что Борис был очень яркими и жизнерадостным человеком. Даже когда он пережил инсульт, он громче всех рассказывал анекдоты, вспомнила Лолита.

«То есть ни один из нас не мог представить, что с Борей может пойти что-то не так. Вы меня сейчас просто убили сообщением, что его не стало, потому что есть люди, о которых ты даже не можешь предположить, что они могут уйти», — объяснила певица.

Лолита добавила, что их дружба с Красновым началась еще в Киеве. Затем они вместе двигались дальше, постепенно переехали в Москву и продолжили сотрудничество уже в российской столице.