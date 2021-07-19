Лолита претендовала на роль в сериале «Моя прекрасная няня»

Певица Лолита Милявская участвовала в кастинге на роль в сериале «Моя прекрасная няня». При этом исполнительница призналась, что эти съемки были абсолютно не для нее.

По словам Милявской, она обладает необычным талантом проигрывать. Раньше певица ходила к психологу, который помогал ей понять это качество. По совету специалиста исполнительница начала ходить на различные пробы.

«Она заставила меня ходить на кастинги. Например, сериал „Моя прекрасная няня“. Я пошла на кастинг, хотя это было абсолютно не мое. Я это понимала и, естественно, не прошла, а Настя Заворотнюк получила свою потрясающую звездную роль», — сказала Милявская в ДНК-шоу.

Ранее певица раскрыла диагноз своей 22-летней дочери Евы. Она рассказала, что девушка страдает от синдрома Аспергера. Болезнь проявляется в зацикленности на каком-то предмете, который Ева берет и не выпускает из рук. Милявская старается ограждать дочь от собственной известности, поэтому та живет сейчас в Киеве с бабушкой.