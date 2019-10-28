Лолита потребовала признать брак с мужем фиктивным из-за обмана

Предположительно, решение Лолита приняла после того, как узнала об изменах мужа. Интересы звезды в суде будет представлять адвокат Сергей Жорин. Он рассказал, в каких случаях брак артистки можно признать фиктивным.

«Если человек изначально не собирался строить семейные отношения и вести совместное хозяйство, а также ввел в заблуждение второго супруга о своих целях и намерениях — это основание признать брак фиктивным. Дело в том, что Лолите стали доподлинно известны определенные обстоятельства жизни Дмитрия в период их брака. Есть доказательства, которые мы представим в суде. Исходя из них, на момент создания брака Иванов не преследовал цель создать семью. И в дальнейший период эти обстоятельства подтверждались», — объяснил правозащитник.

Жорин назвал Лолиту правдорубом. По его словам, певица хочет сделать все по-честному и в рамках закона. Адвокат заявил, что причины признания брака фиктивным раскроют после суда.