  • Лолита потребовала признать брак с мужем фиктивным из-за обмана

    28 октября 2019, 17:34

    Анастасия Карпеева

    Певица Лолита подала в суд иск о признании ее брака с Дмитрием Ивановым фиктивным. Артистка узнала, что все девять лет супружеской жизни муж обманывал ее. Об этом сообщил сайт kp.ru.

    Предположительно, решение Лолита приняла после того, как узнала об изменах мужа. Интересы звезды в суде будет представлять адвокат Сергей Жорин. Он рассказал, в каких случаях брак артистки можно признать фиктивным.

    «Если человек изначально не собирался строить семейные отношения и вести совместное хозяйство, а также ввел в заблуждение второго супруга о своих целях и намерениях — это основание признать брак фиктивным. Дело в том, что Лолите стали доподлинно известны определенные обстоятельства жизни Дмитрия в период их брака. Есть доказательства, которые мы представим в суде. Исходя из них, на момент создания брака Иванов не преследовал цель создать семью. И в дальнейший период эти обстоятельства подтверждались», — объяснил правозащитник.

    Жорин назвал Лолиту правдорубом. По его словам, певица хочет сделать все по-честному и в рамках закона. Адвокат заявил, что причины признания брака фиктивным раскроют после суда.