Лолита потребовала «ответить за базар» после обвинений в пении фанеру

Российская певица Лолита Милявская пообщалась с подписчицей в Instagram по поводу искусства. В ходе диспута о допустимости использования фонограммы Лолита потребовала «ответить за базар» обвинившую ее в пении «под фанеру» подписчицу.

Лолита 22 февраля выступила с концертом в германском Пфорцхайме, а днем позже, 23 февраля — в Берлине. В Instagram певица выложила видеоотчет об этих двух событиях. Певица поблагодарила поклонников за «теплейший прием» и призналась, что была тронута их просьбами спеть «на бис».

«Все, что снято из-за кулис, не передает атмосферу зала по звуку и свету, но это рабочие моменты, неподчищенные и живые. Еще раз спасибо! А мы поехали дальше», — написала Лолита.

Под записью множество благодарственных комментариев, но всегда найдутся недовольные. Вот и в этот раз одна из подписчиц обвинила Лолиту в использовании фонограммы.

«Как обычно под фонограмму. Как-то услышала Лолиту вживую — пипец, уже нет голоса или была не в голосе», — заметила одна из комментаторов. На что Лолита отреагировала в своей непосредственной манере: «За базар отвечаешь?»

Продолжения дискуссии не последовало. Запись Лолиты тем временем уже просмотрели без малого 200 тысяч подписчиков.