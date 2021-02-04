Лолита: после отмены ограничений лучше не стало

Она уточнила, что ситуация в театрах улучшилась, но зал, заполненный на 50% — это все равно слишком мало. Исполнители и музыканты вообще живут лишь за счет заказных концертов.

«Если говорить о шоу-бизнесе, те артисты, которые были в топе и имели возможность иногда работать, так называемые „заказники“, на частных закрытых мероприятиях [выступали — прим. ред.]», — заключила она.