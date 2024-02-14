Знаменитости 14 февраля 2024, 21:30 Лолита пообещала восстановить храм на новых территориях России РИА «Новости»

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Лолита обратилась к общественникам из-за отмены ее юбилейных концертов по всей России. Певица рассказала, что выступала в Донецке и Луганске, а сейчас планирует восстановить храм на одной из новых территорий. Видео с обращением Лолита опубликовала в своем Telegram-канале.

Лолита сообщила, что все ее юбилейные концерты в России отменили по требованию неких общественников. Певица рассказала, что неоднократно посещала госпитали, где лечились участники различных вооруженных конфликтов, и помогала им закупать лекарства и оборудование. Она одной из первых устраивала концерты в Донецке и Луганске. Украинские власти на 10 лет запретили ей въезд в страну (певица родом из Закарпатья) за посещение Крыма.

Теперь Лолита планирует принять участие в восстановлении храма на новых российских территориях.

«Давайте так: я буду храм восстанавливать, а вы сами знаете, чему радоваться», — заключила певица.

Ранее Филипп Киркоров посетил Донецкую народную республику. Певец выступил перед ранеными бойцами в больнице в Горловке и встретился с маленькими воспитанниками детского социального центра.

В январе Донбасс посетил еще один звездный участник «голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой Дима Билан. Певец привез в ДНР гуманитарную помощь, посетил больницу, детский центр и приют для животных.