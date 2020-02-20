20 февраля 2020, 14:46
Лолита пообещала рассказать о шокирующем прошлом бывшего мужа
Эстрадная певица Лолита Милявская пообещала рассказать подробности из жизни своего бывшего супруга Дмитрия Иванова. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на Instagram артистки.
Адвокат звезды утверждает, что бывший муж Лолиты давал ей опасные для здоровья препараты. По словам самой певицы, она недавно прошла медицинское обследование и получила хорошие результаты анализов. Спустя год певица чувствует себя отлично.
В Telegrаm-канале «Только никому» появился видеоролик, на котором Лолита обещает раскрыть подробности прошлой жизни ее экс-супруга. Она уточнила, что сейчас не может сделать этого. «Думаю, что я многих шокирую», — подчеркнула артистка.
Ранее адвокат Лолиты Милявской Сергей Жорин заявил, что Дмитрий Иванов, по сути, серийный фиктивный муж.