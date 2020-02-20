Лолита пообещала рассказать о шокирующем прошлом бывшего мужа

Адвокат звезды утверждает, что бывший муж Лолиты давал ей опасные для здоровья препараты. По словам самой певицы, она недавно прошла медицинское обследование и получила хорошие результаты анализов. Спустя год певица чувствует себя отлично.

В Telegrаm-канале «Только никому» появился видеоролик, на котором Лолита обещает раскрыть подробности прошлой жизни ее экс-супруга. Она уточнила, что сейчас не может сделать этого. «Думаю, что я многих шокирую», — подчеркнула артистка.

Ранее адвокат Лолиты Милявской Сергей Жорин заявил, что Дмитрий Иванов, по сути, серийный фиктивный муж.