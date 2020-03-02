    02 марта 2020, 11:01

    Лолита показала подписчикам, как стирает вещи своих музыкантов

    Ольга Ситникова

    Советская, украинская и российская эстрадная певица Лолита Милявская поделилась с поклонниками очередной серией бьюти-блога. В видеоролике исполнительница показала, как самостоятельно стирает вещи своих музыкантов. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Видео появилось на личной странице звезды в Instagram.

    Публикацию с бьюти-блогом знаменитость подписала так: «За время немецкого тура из коллектива отчислен костюмер. Вспомнила молодость, стирка в раковине. Зато мои Любимые музыканты будут благоухать. Стирать не контрафактными средствами — одно удовольствие».

    Лолита не уточнила, почему костюмера уволили. Однако подписчикам стало ясно, что это не препятствие для гастролей певицы и ее группы.

    На кадрах видно, что артистка подошла к процессу стирки серьезно. В одной раковине она решила замочить футболки, а в другой — ополаскивать их.

    В комментариях к бьюти-блогу фанаты Лолиты заметили: «Ну мужчины-то могли и сами постирать себе футболки. Эх, Лолита, как всегда балуете мужчин», «Лола, вы лучшая, приезжайте к нам в гости, постираем, сходим в сауну, пошашлычем, медку попьем и спать на перину уложим вас и вашу группу».