Лолита показала подписчикам, как стирает вещи своих музыкантов

Видео появилось на личной странице звезды в Instagram.

Публикацию с бьюти-блогом знаменитость подписала так: «За время немецкого тура из коллектива отчислен костюмер. Вспомнила молодость, стирка в раковине. Зато мои Любимые музыканты будут благоухать. Стирать не контрафактными средствами — одно удовольствие».

Лолита не уточнила, почему костюмера уволили. Однако подписчикам стало ясно, что это не препятствие для гастролей певицы и ее группы.

На кадрах видно, что артистка подошла к процессу стирки серьезно. В одной раковине она решила замочить футболки, а в другой — ополаскивать их.

В комментариях к бьюти-блогу фанаты Лолиты заметили: «Ну мужчины-то могли и сами постирать себе футболки. Эх, Лолита, как всегда балуете мужчин», «Лола, вы лучшая, приезжайте к нам в гости, постираем, сходим в сауну, пошашлычем, медку попьем и спать на перину уложим вас и вашу группу».