Лолита похвасталась комплиментами от Трампа. Только обращался он к другой Лоле

Лолита опубликовала видеозапись на личной странице в Instagram. По словам певицы, ролик она нашла в архиве.

«Мистер Трамп еще не был президентом огромной страны. Я пела в его казино в Атлантик-Сити и он, как очень гостеприимный Хозяин, всегда лично благодарил всех артистов. Не уверена, что это именно мне сказано, но после концерта я точно с ним общалась», — написала исполнительница.

Позже продюсер Михаил Левинтас опроверг слова Милявской. Он уточнил, что Трамп обращался к пианистке Лоле Астановой.

«Лолита Милявская не имеет никаких прав на это видео, никогда не получала разрешения на его публикацию ни от президента Трампа, ни от Лолы Астановой, и непонятно, каким образом она этим видео завладела. Ее пост вводит в заблуждение ее поклонников и широкую публику», — добавил Левинтас.