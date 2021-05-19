Лолита похвалила выступление Manizha на Евровидении

Певица Лолита Милявская считает, что Manizha — одна из лучших участниц Евровидения. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Она похвалила выступление участницы в полуфинале конкурса.

«Она молодец, просто большая молодец, большой талант, то, чего я ожидала, я получила. Она самая энергетичная, самая непохожая ни на кого, поэтому я точно думаю, что она будет одним из лидеров», — уверена Лолита.

Она добавила, что сейчас на гастролях, но нашла время посмотреть выступление Manizha. Номера остальных участников Лолита не видела. Также она напомнила про шквал критики, который обрушился на артистку до Евровидения.

«Я считаю, что это достойный ответ всем хамам», — заключила Лолита.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев отметил, что Manizha успешно выступила на конкурсе.

«Под давлением того хейта, который испытывала Manizha, выход в финал — это уже маленькая победа. Она не сломалась, продолжила работать и, как итог, ответила вчера всем недоброжелателям результатом. Так и должен поступать настоящий профессионал», — сказал эксперт.