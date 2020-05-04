«Это тур „Голосуй или сядешь на кол“»: Лолита поделилась архивным видео со звездами эстрады

Певица Лолита Милявская опубликовала раритетное видео с гастролей 1996 года. Кроме нее на кадрах можно рассмотреть и других звезд отечественной эстрады.

«Это тур „Голосуй или сядешь на кол“, как мы его называли в шутку!!! Огромное ему спасибо за 42 дня вместе с моими друзьями в не очень простых физически условиях, но очень теплых и искренних отношениях, которые мы храним до сих пор», — написала Милявская.

На видео Лолита, Наташа Королева и Татьяна Овсиенко поют песню на украинском «Ой, у гаю».

Лолита поблагодарила Андрея Гусева за сохраненное видео и отметила других звезд, которые мелькают на кадрах. Это Филипп Киркоров, Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, Валерий Леонтьев, Александр Буйнов.

Наташа Королева тут же отреагировала на архивную запись.

«Лола!!! Аааааа! Как молоды мы были!» — написала певица.

Подписчики тоже оценили видео. В комментариях к посту они отметили, что здесь артисты выглядят настоящими. Кто-то пожалел, что Овсиенко исчезла из поля зрения. Пользователи также удивились, что никто из мужчин не стал подпевать.