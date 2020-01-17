Лолита отозвалась на отставку правительства при помощи еды

На своей странице в Instagram певица Лолита Милявская высказалась о политических изменениях в России. Сюжетом для видеоролика об отставке правительства стал очередной прием пищи.

Милявская рассказала, что об отставке правительства узнала из сообщений друзей и коллег.

«А я вот стою на кухне и ем картошечку вареную и что-то выковыриваю из банки», — рассказала певица и проиллюстрировала это соответствующим видеорядом.

Звезда призналась: была уверена, что купила шпроты. В «какой-то массе» подписчики узнали шпротный паштет. И хоть ожидания от продукта с реальностью не совпали, Лолита сделала собственные выводы.

«Не знаю, хорошо это или плохо, но я как ела, так есть и буду», — произнесла артистка.

Накануне стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев и правительство России ушли в отставку. Информация об этом появилась после завершения послания президента страны Владимира Путина Федеральному собранию. Глава государства обозначил несколько весьма существенных изменений, которые необходимо внести в Конституцию России. Например, дать право Госдуме не только согласовывать, но утверждать кандидатуру председателя правительства. На место Дмитрия Медведева назначен бывший глава ФНС Михаил Мишустин.