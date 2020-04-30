    30 апреля 2020, 15:45

    Лолита отказалась от своих требований к мужу, чтобы поскорее развестись

    Дарья Морозова

    Певица Лолита Милявская спустя 10 месяцев судебных разбирательств развелась со своим пятым мужем Дмитрием Ивановым. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на адвоката знаменитости Сергея Жорина.
    Лолита отказалась от своих требований к мужу, чтобы поскорее развестись

    По данным сайта «Газета.ru», Жорин рассказал, что «Лолита давно уже устала от этого затянувшегося развода» и была готова «пойти на любой компромисс, лишь бы это поскорее закончилось».

    «Мы решили отказаться от всех своих требований, и теперь Лолита официально свободна», — заключил адвокат.

    Также правоохранители проверяют фиктивность брака певицы с тренером, а также его предыдущего брака с москвичкой для получения российского гражданства.

    Ранее Лолита рассказала о домработнице-воровке и неизвестных наркотиках у себя дома. По словам певицы, она замечала пропажи из сумки уже давно. Но думала, что каждый раз обсчитывалась, пока не поймала с поличным домработницу. Позже в одном из ящиков в квартире она нашла наркотики и одноразовые сим-карты в большом количестве. Милявская обратилась в полицию. Там ей посоветовали временно оставить наркотики и посмотреть кто их заберет. Через некоторое время артистка просмотрела камеры. На записи она увидела, что наркотики вынесла массажистка с помощью домработницы.