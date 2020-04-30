Лолита отказалась от своих требований к мужу, чтобы поскорее развестись

По данным сайта «Газета.ru», Жорин рассказал, что «Лолита давно уже устала от этого затянувшегося развода» и была готова «пойти на любой компромисс, лишь бы это поскорее закончилось».

«Мы решили отказаться от всех своих требований, и теперь Лолита официально свободна», — заключил адвокат.

Также правоохранители проверяют фиктивность брака певицы с тренером, а также его предыдущего брака с москвичкой для получения российского гражданства.

Ранее Лолита рассказала о домработнице-воровке и неизвестных наркотиках у себя дома. По словам певицы, она замечала пропажи из сумки уже давно. Но думала, что каждый раз обсчитывалась, пока не поймала с поличным домработницу. Позже в одном из ящиков в квартире она нашла наркотики и одноразовые сим-карты в большом количестве. Милявская обратилась в полицию. Там ей посоветовали временно оставить наркотики и посмотреть кто их заберет. Через некоторое время артистка просмотрела камеры. На записи она увидела, что наркотики вынесла массажистка с помощью домработницы.