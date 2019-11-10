  • Лолита опозорила мужа подробностями расставания

    10 ноября 2019, 11:11

    Алексей Сахаров

    Лолита Милявская в эфире программы «Секрет на миллион» поведала подробности своего расставания с Дмитрием Ивановым. По словам пятикратной жены, своему пятому мужу она приготовила конвертик, куда положила по тысяче за каждый год супружества.
    Лолита опозорила мужа подробностями расставания

    Лолита рассказала, что она «устала терпеть фокусы» своего пятого мужа. Однажды она его просто выгнала из дому — как был, ночью, с вещами и ткнула в него заранее приготовленным конвертом с деньгами.

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    «Там было семь тысяч евро. Я ему так сказала: изначально положила девять тысяч за девять лет жизни, но две тысячи потом забрала за некачественные услуги», — рассказала Лолита подробности расставания.

    По словам певицы, Иванов просил ее купить ему квартиру и дать денег на ведение бизнеса. Но строгая Лолита купила мужу только машину. На бизнес и жилье тот должен был заработать сам.

    Дмитрий Иванов и Лолита Милявская расстались после девяти прожитых в законном браке лет. До этого Лолита уже четырежды была замужем, Иванов — ее пятый супруг. Заявление о разводе подал Иванов.