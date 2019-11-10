Лолита опозорила мужа подробностями расставания

Лолита рассказала, что она «устала терпеть фокусы» своего пятого мужа. Однажды она его просто выгнала из дому — как был, ночью, с вещами и ткнула в него заранее приготовленным конвертом с деньгами.

Адвокат раскрыл подробности развода Лолиты с мужем Подробнее

«Там было семь тысяч евро. Я ему так сказала: изначально положила девять тысяч за девять лет жизни, но две тысячи потом забрала за некачественные услуги», — рассказала Лолита подробности расставания.

По словам певицы, Иванов просил ее купить ему квартиру и дать денег на ведение бизнеса. Но строгая Лолита купила мужу только машину. На бизнес и жилье тот должен был заработать сам.

Дмитрий Иванов и Лолита Милявская расстались после девяти прожитых в законном браке лет. До этого Лолита уже четырежды была замужем, Иванов — ее пятый супруг. Заявление о разводе подал Иванов.