Лолита объяснила выросшее количество разводов

Певица Лолита Милявская объяснила, с чем связан рост числа разводов в 2021 году. Об этом сообщило издание «Политика сегодня».

По статистике, в этом году количество разводов превысило показатель за прошлый в два раза.

По мнению Милявской, так на ситуации отразился прошлогодний локдаун. Она считает, что самоизоляция показала несовместимость многих пар, которая не так ярко выражалась, когда партнеры были заняты чем-то еще. Певица отметила, что это происходит во всем мире.

«Не вижу катастрофы, обожаю разводы, обожаю, когда все, кто не совпадают не живут друг с другом и не пьют из друг друга кровь», — заявила Лолита.

Ранее Милявская впервые рассказала о болезни, от которой страдает ее 22-летняя дочь Ева. Раньше она упоминала, что у девушки есть проблемы со здоровьем, но диагноз не упоминала.

«Что касается Евы, то у нас есть проблема. Из-за недоношенности. Это не аутизм, а синдром Аспергера. Его поставили не так давно», — рассказала певица.

Она уточнила, что заболевание проявляется в зацикленности Евы на каком-нибудь предмете, она не может выпустить его из рук. Также Милявская объяснила, что ее дочь немного необычно проявляет эмоциональные переживания.