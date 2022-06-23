Лолита Милявская объяснила секрет зрительской любви к Юрию Шатунову

Юрий Шатунов вписал себя в историю поп-музыки, как и эпоху «Ласкового мая», заявила «360» певица и актриса Лолита Милявская. Она отметила, что с возрастом смогла осознать, какую роль для отечественной сцены играли эта группа и ее солист.

«Ушла целая эпоха, эпоха „Ласкового мая“. Есть эпоха Пугачевой, а есть эпоха „Ласкового мая“. Мне невероятно больно было услышать, что Шатунов скончался. Он удивительный, светлый, незлобливый, воспитанный пацан. С ним у меня никогда не было близких отношений, но были партнерские отношения. Он просто был моим коллегой периодически где-то в больших концертах», — сказала артистка.

По ее словам, Шатунов всегда отличался воспитанностью и был ей очень симпатичен, хотя вначале она терпеть не могла творчество «Ласкового мая».

«Как и все, я была брюзгой, и мне казалось, что на сцену должны выходить исключительно люди с образованием, и мне было непонятно, что в [этой группе] любят люди. А вот когда я повзрослела, я поняла, что это искренность. И это тоже имеет место быть. И его „Белые розы“ будут навсегда вписаны в историю поп-музыки и талмуды караоке. Царствие ему небесное», — заключила Милявская.

О смерти Шатунова стало известно 23 июня. По предварительным данным, он умер из-за проблем с сердцем. По информации Telegram-канала «112», за последние два месяца Шатунов отыграл 16 концертов, последний был в Подольске 20 июня.