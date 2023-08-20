Знаменитости 20 августа 2023, 23:48 Лолита Милявская рассказала о проблемах со здоровьем Певица Лолита Милявская заявила о вынужденной работе во время бронхита РИА «Новости»

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Бронхит и, возможно, коронавирусная инфекция. Такие диагнозы поставила себе певица Лолита Милявская. О проблемах со здоровьем она рассказала подписчикам своего Telegram-канала, записав кружок видеосообщения.

Певица подчеркнула, что разговаривать с больным горлом ей сложно. Несмотря на свою болезнь, артистка отработала сегодня и готовится к завтрашнему рабочему дню.

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«Сегодня относительно попробую помолчать и меньше курить. Говорят, опять ходит этот вирус проклятущий. Но те, кто переболел, и у кого прививка, у тех проходит легко, как у меня. Без температуры, но с бронхитом», — рассказала Лолита.

На прощание исполнительница пожелала всем хорошего дня.

В начале февраля Лолита Милявская объявила, что вступила в новые отношения, в которых чувствует себя счастливой и свободной. Певица уточнила, что с новым мужчиной встречается уже давно, но жить вместе и заключать брак они не собираются. Артистка пояснила, что такой формат встреч ее полностью устраивает, так как штамп в паспорте не приносит ничего кроме проблем при разводе.