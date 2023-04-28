Знаменитости 28 апреля 2023, 04:00 Лолита Милявская рассказала, как отказалась сниматься у Михалкова Лолита Милявская рассказала об отказе сниматься у Михалкова из-за скучного сценария vk.com/lolitasu

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Лолита Милявская рассказала, как отказалась сниматься у Никиты Михалкова в картине «Утомленные солнцем 2». В шоу Федора Бондарчука «Кино в деталях» певица поведала, что режиссер предлагал ей роль военного врача.

Прочитав сценарий, артистка поняла, что ничего не сможет дать картине, хотя находилась под большим впечатлением от первой части фильма.

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«Потому что первые „Утомленные солнцем“ были такими, что я просто рыдала, и я ждала, что в этом сценарии для меня будет что-то такое же, как в том фильме. А он мне показался массовой баталией, и я не нашла эту точку болевую», — пояснила Лолита.

Реальную причину отказа Милявская назвать режиссеру не решилась. Она объяснила невозможность съемки плотным гастрольным графиком.

Ранее Лолита Милявская поделилась подробностями своего нового романа. Она призналась, что наконец-то в ее жизни появился достойный спутник, который помог обрести женское счастье. Певица встречается с ним уже долгое время.