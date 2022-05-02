Лободу отказались пускать на сцену в Приморье

Власти Приморья не допустят проведения концертов исполнителей, занявших антироссийскую позицию из-за спецоперации на Украине. Поэтому концерт Светланы Лободы не должен состояться, заявила министр культуры региона Елена Бронникова. Ее комментарий привели в Telegram-канале ведомства.

Глава Минкульта Приморья рассказала, что многих интересует судьба концерта Лободы. Украинская певица должна была выступить во Владивостоке еще в октябре прошлого года, но из-за коронавируса концерт пришлось перенести на июнь. Однако приморцы уже не ждут Лободу. По словам Бронниковой, многие местные жители выступают против ее концерта. И организаторы не исключают, что его отменят.

Министр культуры региона высказала свою позицию. По ее мнению, таким артистам, которые заняли «откровенно антироссийскую позицию» после начала спецоперации на Украине, «не место» в Приморье.

«Мы, со стороны правительства края, точно не предоставим таким певцам и певицам эстрадные площадки. Уверена, что и коммерческие залы не отдадут свои сцены для выступления этих артистов. Иначе люди просто не поймут», — указала Бронникова.

Она добавила, что такие артисты, как Светлана Лобода и Андрей Макаревич, показали свое истинное лицо и отношение к обществу, но все последние восемь лет почему-то закрывали глаза на геноцид в Донбассе.

Газета «Известия» ранее писала, что Лободе запретили въезд в Россию на 50 лет.