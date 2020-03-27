Лободе рассказали о заражении Линдеманна коронавирусом

Корреспондент издания связался с Бурлаковой, чтобы уточнить реакцию артистки на заболевание близкого ей человека. Пиар-менеджер подняла трубку и пояснила, что в настоящее время не может дать ответ. По ее словам, неизвестно, увидела ли Лобода сообщение о произошедшем.

«У меня нет пока интересующей вас информации. Пока ничего не могу сказать. [Знает ли уже Светлана?] Я не знаю, только что написала в общую группу», — подчеркнула Бурлакова.

Ранее фронтмена немецких групп Rammstein и Lindemann Тилля Линдеманна доставили в берлинскую клинику. Медики поместили певца в палату интенсивной терапии. Артисту стало плохо, когда он вернулся на родину с гастролей. Спустя некоторое время врачи диагностировали ему заражение коронавирусом.