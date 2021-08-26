Лобода запретила дочери рассказывать о событиях в семье

Светлана Лобода выступила на мероприятии «Новая волна» в Сочи. Она выступила с несколькими своими песнями, а также впервые заняла место жюри. В беседе с журналистами «Дни.ру» она рассказала о взаимоотношениях в семье.

На данный момент Лобода воспитывает двух дочерей. Младшей дочке три года, ее зовут Тильда. Старшей дочери Евангелине десять.

«Я думаю, что старшей дочери моя известность в больше степени мешает. Но у нее не моя фамилия, а папы, и это в какой-то степени помогает — но лишь до тех пор, пока люди не узнают, кто ее мама», — рассказала артистка.

Она заявила, что советует дочери не рассказывать о том, что происходит в семье. Она назвала Еву сдержанной, правильной и воспитанной девочкой. Лобода отметила, что ребенок с уважением относится к профессии мамы.

«Мне не очень хотелось бы, чтобы они становились артистами. Это очень тяжелый труд, поэтому лучше, чтобы у них была более человеческая профессия», — отметила Светлана.