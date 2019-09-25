Лобода рассказала Собчак о романе с солистом Rammstein

Светлана Лобода сама попросила Ксению Собчак спросить о Тилле. Затем на соответствующий вопрос журналистки ответила так: «Он офигенный, это мужчина, под которого я смогла прогнуться и с которым чувствую себя маленькой кошечкой».

Исполнительница добавила, что отношения на расстоянии могут длиться достаточно долгое время.

«Встретились с любимым, побыли вместе, а потом разлетелись по разным частям света, и ты чувствуешь себя опять прекрасно», — сказала певица.

Старшая дочь Лободы Евангелина положительно отозвалась о Тилле. Она показала подарок музыканта — подвеску в виде пчелы и отметила, что практически никогда не снимает ее.

Сама Светлана Лобода отказалась комментировать слухи о том, что Линдеманн — отец ее младшей дочери Тильды. Она заявила, что условия контракта запрещают ей говорить на эту тему. Ксения Собчак не смогла добиться ответа от певицы, о каком договоре идет речь и с кем он был заключен.