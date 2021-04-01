Лобода рассказала о подхваченном коронавирусе

Певица Светлана Лобода заболела COVID-19. Несколько дней назад она почувствовала недомогание. Тест на коронавирус у артистки оказался положительным.

Лобода рассказала о заболевании в Instasgram, заметив, что соблюдала «беспрецедентные меры безопасности» и все равно заразилась.

«Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID-19 показал положительный результат. К сожалению, вирус не щадит никого», — написала певица.

Запланированный на 3 апреля концерт в «Барвиха Luxury Village» Лободе пришлось перенести. Она подчеркнула, что приобретенные ранее билеты действительны на другую дату.

«Мне очень и очень жаль, но мы вынуждены перенести наш концерт. <…> Я приняла единственно возможное решение в данной ситуации», — заключила артистка.

За сутки в России выявили 9169 случаев COVID-19. Накануне показатель обновил минимум с сентября, но теперь снова вырос. Всего за год пандемии в стране SARS-CoV-2 заразились 4,5 миллиона человек. Выздоровели 4 176 419, скончались — 99 233.