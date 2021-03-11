Лобода призналась, что желает стать многодетной мамой

Популярная певица, мать двоих дочерей, Светлана Лобода в беседе с порталом Wday призналась, что в будущем хочет родить еще не менее двух детей.

Сейчас артистка воспитывает девятилетнюю Еву от бывшего гражданского мужа Андрея Царя и двухлетнюю Тильду. Имя отца маленькой наследницы остается в тайне. Певица рассказала, что даже в период большого числа съемок находит время для детей. Лобода заявила, что держит все под контролем — от выполненных уроков до правильного питания, написало ИА Nation News.

Светлана отметила, что очень любит детей и не собирается останавливаться на достигнутом.

«Я очень люблю детей, так что третьим дело не ограничится», — пояснила певица.

Осенью Лобода опубликовала в соцсетях фотографию с кольцом с бриллиантом в 10 каратов. После этого пользователи Сети заподозрили знаменитость в новом романе.

Недавно Светлана сообщила поклонникам о скором выходе нового клипа. Режиссером ролика стала Анна Меликян. По словам артистки, в проекте поучаствовали известные в России актеры Юра Борисов и Аня Чиповская. Лобода пояснила, что зритель увидит историю любви.