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    27 марта 2021, 01:52

    Лобода потребовала компенсацию от пластического хирурга

    Кирилл Фролов

    Певица Светлана Лобода обратилась к юристам из-за видео, на котором пластический хирург снимает швы клиентке после ринопластики. Женщина на кадрах похожа на Лободу.

    Лобода потребовала компенсацию от пластического хирурга

    Видео в своем Instagram разместил хирург Донийор Чориев из Узбекистана, отметив на нем исполнительницу. Сейчас ролики удалены из его сторис.

    Сама Лобода не подтвердила, что ей делали операцию.

    «В Узбекистане один врач делает операцию какой-то девочке, подписывает ее моей фамилией. <…> Показывает, что он оперирует ей нос, говорит, что это Лобода», — заявила она в Instagram.

    Певица обратилась к врачу, сообщив, что он «попал».

    «Мои юристы уже с вами связываются. Готовьте большую моральную компенсацию», — посоветовала она доктору.

    Светлану Лободу не раз подозревали в том, что она прибегает к услугам пластических хирургов. Несколько лет назад нос у нее был с горбинкой.

    Лобода потребовала компенсацию от пластического хирурга | Изображение 1Источник фото: соцсети