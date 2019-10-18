Лобода отметила день рождения с Линдеманном. Фото

Певица Светлана Лобода в ночь на 18 октября отметила свое 37-летие. Артистка встретила праздник в окружении участников группы Rammstein и своего продюсера Нателлы Крапивиной.

Лобода разместила снимок с празднования в Instagram. На фотографии певица держит под руку солиста Rammstein Тилля Линдеманна. Уже не первый год ходят слухи о романе артистов, однако официального подтверждения они не получили, сообщил сайт «Утро.ру». Также некоторые СМИ предположили, что Линдеманн может быть отцом младшей дочери Лободы — Тильды. Также день рождения звезды посетили известный модельер Бичолла и шведский музыкант Питер Тагтгрэн.

«Мой день. Моя ночь», — подписала публикацию Лобода.

В комментариях артистку поздравили певица MASHA, Анита Цой, гимнастка Лилия Подкопаева, экс-солистка «ВИА Гры» Надежда Мейхер и многие другие звезды.