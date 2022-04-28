Люся Чеботина отметила свой 25-й день рождения в одном из самых дорогих ресторанов Москвы

Российской певице Люсе Чеботиной во вторник, 26 апреля, исполнилось 25 лет. Артистка решила пригласить на юбилей весь цвет звездной тусовки и отпраздновать его в одном из самых дорогих ресторанов Москвы. Об этом написал сайт kp.ru.

На дне рождения Люси присутствовали Любовь Успенская, Кристина Асмус, Анита Цой, Клава Кока, Ольга Серябкина, Наваи, Ида Галич, Елена Блиновская и другие знаменитости. Девушка призналась, что открыла пока не все свои подарки, однако те, которые удалось увидеть, ей очень понравились.

«Пока еще не открыла их все, думаю, выберу день и сделаю на камеру полноценную распаковку. На самом деле, было реально много классных вещей, которые я давно хотела. Лена Блиновская, например, подарила сумку — я о ней давно мечтала. Кристина Асмус — тоже сумку. Друзья вручили электросамокат — в общем, много-много всего, что я бы сама себе не догадалась купить», — рассказала артистка.

Чеботина также пояснила журналистам, каким образом на ее дне рождения оказалась Любовь Успенская, которая старше девушки более чем на 40 лет.

«Мы на самом деле с Любовью дружим и даже готовим совместный трек. Она восхитительная женщина, я мало встречала таких людей. Казалось бы, живая легенда, на ее песнях выросли несколько поколений. И вдруг она встречает меня у себя дома с чаем, ее дочь играет на фортепиано, поет какие-то свои авторские песни шикарные. Они настолько обычные и светлые люди, что даже не верится», — отметила певица.