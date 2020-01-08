Люк Бессон заплатит тысячи евро за увольнение помощницы

К штрафу приговорили не только режиссера, но и его компанию EuropaCorp. Организация должна выплатить 20 тысяч евро. При этом отмечается, что EuropaCorp на сегодняшний день испытывает большие финансовые трудности.

Такое решение принял исправительный суд одного из парижских пригородов — Бобинье.

Как уточняется, помощница Бессона была уволена, пока находилась на больничном, что, по мнению суда, является дискриминацией по состоянию здоровья. Режиссера судили 28 ноября. Он сам на слушаниях не присутствовал.

Поводом для служебных разбирательств стала жалоба ассистентки дирекции. Женщина в 2017 году два раза подавала заявление на отпуск, однако Бессон дважды его отклонял. После этого 50-летняя помощница режиссера ушла на больничный.

Уже 9 января 2018 года Бессон уволил женщину «за серьезный проступок», при этом обвинив ее в том, что ее больничный лист — фиктивный.