Люк Бессон выиграл суд за оленей

Люк Бессон является не только талантливым режиссером, но и сторонником защиты животных. Поэтому они на его территории избавлены от угрозы отстрела. Он не использует свое право на охоту, а животные спокойно пасутся в его имении.

По словам адвоката знаменитого режиссера, его участок вмещает лишь 1,4% общей площади лесного массива. Таким образом, оказать значительное влияние на общую популяцию в регионе олени здесь не могут.

Однако адвокат Охотничьей федерации заявил, что решение суда обжалуют. Он уверен, что причинно-следственную связь между присутствием оленей и видимым ущербом необходимо установить.