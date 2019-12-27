27 декабря 2019, 16:36
Люк Бессон выиграл суд за оленей
Суд не удовлетворил иск Охотничьей федерации департамента Орн против режиссера Люка Бессона. Федерация обвинила его в бесконтрольном размножении оленей в его имении и косвенном ущербе от этого фермерским угодьям. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на телеканал France 3.
Люк Бессон является не только талантливым режиссером, но и сторонником защиты животных. Поэтому они на его территории избавлены от угрозы отстрела. Он не использует свое право на охоту, а животные спокойно пасутся в его имении.
По словам адвоката знаменитого режиссера, его участок вмещает лишь 1,4% общей площади лесного массива. Таким образом, оказать значительное влияние на общую популяцию в регионе олени здесь не могут.
Однако адвокат Охотничьей федерации заявил, что решение суда обжалуют. Он уверен, что причинно-следственную связь между присутствием оленей и видимым ущербом необходимо установить.