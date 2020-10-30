«Людоеды появились у нас». Куклачев осудил изъятие домашних питомцев у должников

«Правильно, что хотят принять закон, вот этот садизм [необходимо] остановить. Думаю, что лучше бы руку отрезали, чем животное отобрали, потому что это член семьи», — заявил Куклачев.

По его словам, отобрать питомца равноценно тому, когда забирают ребенка. Садизм полный, цель — причинение боли, считает артист.

«Вот почему-то людоеды появились у нас, которые съедают не физически, а духовно хотят сожрать человека», — сказал Куклачев.

Куклачев представил, что если бы его Театр кошек до сих пор был частным, а не государственным. По его словам, с приходом пандемии коронавируса он попал бы в список должников. Того, кто забрал его животных, он назвал бы преступником. «Поэтому надо судить за воровство», — добавил Куклачев.

Ранее Госдума России начала собирать отзывы на соответствующий законопроект о поправках в Гражданский процессуальный кодекс. Их внесли глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По словам последнего, домашние животные тоже страдают, когда их отбирают у хозяев-должников. Условия их содержания зачастую оказываются не самыми лучшими.