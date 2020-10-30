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    30 октября 2020, 18:34

    «Людоеды появились у нас». Куклачев осудил изъятие домашних питомцев у должников

    Алена Макаренко

    Лучше отрезать руку, чем отдать домашнее животное судебным приставам. Народный артист России, создатель и художественный руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев поддержал законопроект, запрещающий судебным приставам изымать у должников домашних животных. Его слова привела «Политика Сегодня».
    «Людоеды появились у нас». Куклачев осудил изъятие домашних питомцев у должников

    «Правильно, что хотят принять закон, вот этот садизм [необходимо] остановить. Думаю, что лучше бы руку отрезали, чем животное отобрали, потому что это член семьи», — заявил Куклачев.

    По его словам, отобрать питомца равноценно тому, когда забирают ребенка. Садизм полный, цель — причинение боли, считает артист.

    «Вот почему-то людоеды появились у нас, которые съедают не физически, а духовно хотят сожрать человека», — сказал Куклачев.

    Куклачев представил, что если бы его Театр кошек до сих пор был частным, а не государственным. По его словам, с приходом пандемии коронавируса он попал бы в список должников. Того, кто забрал его животных, он назвал бы преступником. «Поэтому надо судить за воровство», — добавил Куклачев.

    Ранее Госдума России начала собирать отзывы на соответствующий законопроект о поправках в Гражданский процессуальный кодекс. Их внесли глава комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. По словам последнего, домашние животные тоже страдают, когда их отбирают у хозяев-должников. Условия их содержания зачастую оказываются не самыми лучшими.