Знаменитости 17 января 2023, 15:32 Людмила Поргина назвала любимую роль Инны Чуриковой в театре Актриса Людмила Поргина: самая большая ее роль, любимая, — это Неле РИА «Новости»

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Заслуженная артистка России Людмила Поргина посетила церемонию прощания с Инной Чуриковой в московском храме Христа Спасителя. Во время беседе с журналистами Life она рассказала, какую роль больше всего любила артистка.

Как заметила актриса, Чурикова больше всего любила роль Неле в «Тиле Уленшпигеле».

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«Самая большая ее роль, любимая, — это Неле. Неле она играет в „Тиле“ („Тиль Уленшпигель“), для чего она и пришла к нам в театр. Это было необыкновенно, все артисты стояли в кулисах и смотрели, как она репетирует, потому что это не похоже ни на что», — сказала Поргина.

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Актриса отметила, что Чурикову можно назвать гениальной актрисой.

Инна Чурикова скончалась на 80-м году жизни. На церемонию прощания с актрисой пришли родные и близкие, коллеги, а также поклонники ее творчества.

Ранее читатели «360» сравнили Инну Чурикову с Фаиной Раневской. В Telegram-канале они выразили сожаление, что ушел еще один представитель советского кино.