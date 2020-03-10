    10 марта 2020, 13:34

    Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах» из-за денег

    Александра Ломейко

    Седьмой сезон сериала «Сваты» останется без одной из героинь. От съемок отказалась Людмила Артемьева, сыгравшая Ольгу Ковалеву.
    Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах» из-за денег

    Об уходе актрисы рассказала «Собеседнику.ru» ее коллега по съемочной площадке Татьяна Кравченко, которая исполнила роль Валентины Будько.

    «Я наконец-то встретила своих любимых партнеров — Федю Добронравова, Колю Добрынина… Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься. Почему? Вроде, что-то там из-за денег», — поделилась артистка.

    Она добавила, что в новом сезоне расскажут историю молодых Будько — как они познакомились и полюбили друг друга. Ивана Будько тех лет сыграет сын Федора Добронравова Виктор, а его избранницу Валентину — Дарья Рыбак.

    Снимать седьмой сезон «Сватов» начали в Белоруссии после длительного перерыва. Скорее всего, он станет последним. Первые кадры с площадки появились в конце января. Сериал, выходивший с 2008 года, закончился в 2013-м. В новых сериях расскажут о пятилетнем периоде в жизни героев, а в одной из них они перенесутся в Россию XIX века.