Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах» из-за денег

Седьмой сезон сериала «Сваты» останется без одной из героинь. От съемок отказалась Людмила Артемьева, сыгравшая Ольгу Ковалеву.

Об уходе актрисы рассказала «Собеседнику.ru» ее коллега по съемочной площадке Татьяна Кравченко, которая исполнила роль Валентины Будько.

«Я наконец-то встретила своих любимых партнеров — Федю Добронравова, Колю Добрынина… Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься. Почему? Вроде, что-то там из-за денег», — поделилась артистка.

Она добавила, что в новом сезоне расскажут историю молодых Будько — как они познакомились и полюбили друг друга. Ивана Будько тех лет сыграет сын Федора Добронравова Виктор, а его избранницу Валентину — Дарья Рыбак.

Снимать седьмой сезон «Сватов» начали в Белоруссии после длительного перерыва. Скорее всего, он станет последним. Первые кадры с площадки появились в конце января. Сериал, выходивший с 2008 года, закончился в 2013-м. В новых сериях расскажут о пятилетнем периоде в жизни героев, а в одной из них они перенесутся в Россию XIX века.