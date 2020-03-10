Людмила Артемьева отказалась сниматься в «Сватах» из-за денег
Об уходе актрисы рассказала «Собеседнику.ru» ее коллега по съемочной площадке Татьяна Кравченко, которая исполнила роль Валентины Будько.
«Я наконец-то встретила своих любимых партнеров — Федю Добронравова, Колю Добрынина… Кроме Артемьевой, которая отказалась сниматься. Почему? Вроде, что-то там из-за денег», — поделилась артистка.
Она добавила, что в новом сезоне расскажут историю молодых Будько — как они познакомились и полюбили друг друга. Ивана Будько тех лет сыграет сын Федора Добронравова Виктор, а его избранницу Валентину — Дарья Рыбак.
Снимать седьмой сезон «Сватов» начали в Белоруссии после длительного перерыва. Скорее всего, он станет последним. Первые кадры с площадки появились в конце января. Сериал, выходивший с 2008 года, закончился в 2013-м. В новых сериях расскажут о пятилетнем периоде в жизни героев, а в одной из них они перенесутся в Россию XIX века.